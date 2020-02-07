Янтарную комнату Екатерининского дворца разрешили фотографировать

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:55:27+03:00

Запрет для посетителей музея сняли еще в октябре 2019 года

Изменить размер текста: A A

Знаменитую Янтарную комнату, которая находится в Екатерининском дворце Царского села разрешили фотографировать. Теперь посетители музея могут делать памятные снимки уникальных интерьеров. Главное правило – запрещено использовать вспышку.

- Фотографировать комнату мы разрешили еще в октябре 2019 года. С коронавирусом и снижением потока китайских туристов это никак не связано. Не знаем, почему все сейчас об этом заговорили, - удивились в пресс-службе Царского села на вопрос «КП-Петербург».

Ранее посетителям запрещалось делать снимки в Янтарной комнате из-за большого столпотворения людей, ведь интерьеры вызывают очень большой интерес у многих туристов. На данный момент сезон активного посещения музея прошел, поэтому можно свободно рассматривать экспонаты.

Посетить Екатерининский дворец и увидеть Янтарную комнату можно каждый день кроме вторника и последнего понедельника месяца с 10 до 17 часов. Стоимость входного билета – 700 рублей, для пенсионеров, военнослужащих, членов союзов художников и студентов – 350 рублей. Для детей до 16 лет вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU