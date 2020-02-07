Труп годовалой девочки нашли в центре Петербурга

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:09:28+03:00

В Петербурге нашли труп годовалой девочки, которая долго болела Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тело малышки направили в морг для установления причины смерти

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В Петербурге обнаружили труп годовалого ребенка. Сообщение о смерти девочки поступило в полицию днем в четверг, 6 февраля, от диспетчера скорой помощи. Медики сообщили, что приехали на вызов в одну из квартир дома 5 по Казначейской улице Адмиралтейского района. Признаков насильственной смерти на теле малышки обнаружено не было.

- Врачи обнаружили мертвую девочку в трехкомнатной квартире на Казначейской. Ребенку только 19 декабря 2020 года исполнился один год, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что малышка заболела 27 января 2020 года. У нее поднялась очень высокая температура.

Ребенок жил в неполной семье, однако на учете комиссии по делам несовершеннолетних не находился.

На данный момент тело девочки направлено в морг, где специалисты установят причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU