Труп годовалой девочки нашли в центре Петербурга
В Петербурге обнаружили труп годовалого ребенка. Сообщение о смерти девочки поступило в полицию днем в четверг, 6 февраля, от диспетчера скорой помощи. Медики сообщили, что приехали на вызов в одну из квартир дома 5 по Казначейской улице Адмиралтейского района. Признаков насильственной смерти на теле малышки обнаружено не было.
- Врачи обнаружили мертвую девочку в трехкомнатной квартире на Казначейской. Ребенку только 19 декабря 2020 года исполнился один год, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Известно, что малышка заболела 27 января 2020 года. У нее поднялась очень высокая температура.
Ребенок жил в неполной семье, однако на учете комиссии по делам несовершеннолетних не находился.
На данный момент тело девочки направлено в морг, где специалисты установят причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU