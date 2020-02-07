2020-02-07T12:26:53+03:00
Происшествия

Полиция устроила погоню со стрельбой за дерзким гонщиком из Петербурга

Пьяного водителя остановили, прострелив колеса его автомобиля
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяного 19-летнего гонщика поймали во время погони со стрельбойПьяного 19-летнего гонщика поймали во время погони со стрельбойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь на пятницу, 7 февраля, сотрудники ГИБДД устроили погоню за дерзким гонщиком, который, нарушая правила дорожного движения, пытался скрыться от них в Тосненском районе Ленинградской области. Поймать нарушителя удалось на одной из проселочных дорог. Полиции пришлось для этого даже применить табельное оружие.

- Около трех часов ночи 7 февраля на трассе «Проезд-Подъезд» города Тосно наряд ДПС попытался остановить автомобиль Chevrolet Klan, которые нарушал правила дорожного движения. Однако водитель иномарки не остановился, а увеличил скорость и продолжил движение, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Стражи порядка начали преследовать гонщика, который продолжил дерзко рулить, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения. В итоге один из полицейских, сделав один предупредительный выстрел в воздух и несколько по колесам преследуемого транспортного средства. После чего на проселочной дороге автомобиль был остановлен. В результате стрельбы никто не пострадал.

Гонщиком оказался пьяный 19-летний житель Петербурга. Парня доставили в полицию, где на него составили протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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