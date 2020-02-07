На петербургских кладбищах заканчиваются места для покойников

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:23:31+03:00

Однако расширять территории погостов в городе не спешат

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В Петербурге на кладбищах заканчивается место для покойников. На сегодняшний день в городе 85 действующих погостов. Но комиссия, занимающаяся разработкой поправок и генеральный план Северной столицы, не спешит заниматься расширением. При этом на последнем заседании предлагалось несколько таких поправок.

- Так, члены комиссии учли заявку по Северному кладбищу на дополнительные 5,9 га, которое находится в Парголово. Также в другую зону перевели часть территорий «Осиновой рощи» в Выборгском районе, - пишет «Мойка78».

Отмечается, что предложения Еврейскому кладбищу в Обухово и Киновеевскому кладбищу на Октябрьской набережной отклонили.

Кроме того, на Северном кладбище заявили, что на самом деле на погосте еще «полно места» и «хватит еще на десять лет».

В действительности никакой инвентаризации мест в Петербурге не проводилось. Поэтому делать какие-то реальные прогнозы пока невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU