На петербургских кладбищах заканчиваются места для покойников
В Петербурге на кладбищах заканчивается место для покойников. На сегодняшний день в городе 85 действующих погостов. Но комиссия, занимающаяся разработкой поправок и генеральный план Северной столицы, не спешит заниматься расширением. При этом на последнем заседании предлагалось несколько таких поправок.
- Так, члены комиссии учли заявку по Северному кладбищу на дополнительные 5,9 га, которое находится в Парголово. Также в другую зону перевели часть территорий «Осиновой рощи» в Выборгском районе, - пишет «Мойка78».
Отмечается, что предложения Еврейскому кладбищу в Обухово и Киновеевскому кладбищу на Октябрьской набережной отклонили.
Кроме того, на Северном кладбище заявили, что на самом деле на погосте еще «полно места» и «хватит еще на десять лет».
В действительности никакой инвентаризации мест в Петербурге не проводилось. Поэтому делать какие-то реальные прогнозы пока невозможно.
ИСТОЧНИК KP.RU