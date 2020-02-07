2020-02-07T14:14:46+03:00
Происшествия

Лыжник провалился под лед в Петербурге и самостоятельно спасся

Мужчина выбрался из полыньи в Орловском пруду до приезда спасателей
Лилия КОЗЛОВА
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Лыжник провалился под лед на Орловском пруду в СтрельнеЛыжник провалился под лед на Орловском пруду в СтрельнеФото: СОЦСЕТИ
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Очередной инцидент на тонком льду произошел в Петербурге. В поселке Стрельна, Петродворцового района по Орловскому озеру утром в пятницу, 27 февраля, катался лыжник. Неожиданно, когда мужчина заходил на круг, лед под ним треснул и он провалился в ледяную воду. Увидев это, очевидцы сразу же вызвали спасателей.

- В 12:54 часов поступило сообщение о провалившемся под лед лыжнике. Спасатели выехали на место, но когда прибыли, в воде уже никого не было, - сообщили в МЧС Петербурга.

Как рассказали очевидцы, лыжник самостоятельно смог выбраться из полыни и ушел в неизвестном направлении. Информации об обращении пострадавшего за помощью не было.

Тем временем, 34 спасателя продолжают поиски 14-летней девочки, которая пропала после того, как вечером 6 февраля провалилась под лед вместе с одноклассником на Ладожском разливе. Мальчика удалось спасти, а тело школьницы до сих пор не найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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