В Петербурге раскритиковали работу профсоюзов

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:32:56+03:00

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Депутат Законодательного Собрания Дмитрий Тугов раскритиковал работу профсоюзов Петербурга. В пятницу, 7 февраля, он прокомментировал текущую деятельность рабочей группы, которая анализировала то, как функционирует Федерация профсоюзов Северной столицы и Ленобласти, отметив, что трудящимся не хватает достойной защиты.

- Куда обращается уволенный незаконно человек? В комиссию по трудовым спорам, к депутатам, в суд. При этом я давно не слышал, чтобы в Санкт-Петербурге на защиту сотрудника профсоюзы встали грудью, что юристы профсоюзов отстояли в судах интересы своих членов, – отметил Дмитрий Тугов.

Парламентарий отметил, что трудящиеся петербуржцы рассчитывают на защиту, ведь для этого они платят членские взносы. При этом работа профсоюзов не заметна. В официальных ответах по запросам рабочей группы приходит один и тот же ответ – отсутствие обращений, жалоб и инициатив от профсоюзов за период 2017, 2018, 2019 годов. При этом профсоюзы ведут немалое число судебных процессов по вопросам собственности.

- Мы, депутаты, как и все петербуржцы, ждём, что профсоюзные лидеры, узурпировавшие право выступать от лица всех своих членов, профессионалов в своём деле, не будут требовать непонятных извинений, а делом каждый день будут доказывать свою профпригодность, – заявил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU