2020-02-07T14:51:53+03:00
Общество

Вклад петербургских ученых в развитие науки, техники и производства оценили в парламенте

В ЗакСе города на Неве отметили важность научных работников
Лилия КОЗЛОВА
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Вклад петербургских ученых в развитие науки, техники и производства оценили в парламентеВклад петербургских ученых в развитие науки, техники и производства оценили в парламентеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Депутаты Законодательного Собрания Петербурга поздравили жителей города в Днем российской науки, который отмечается в субботу, 8 февраля. Парламентарии подчеркнули, что этот праздник имеет особое значение для Северной столицы, так как на протяжении всего существования город является крупнейшим российским и мировым научным, инженерным и образовательным центром.

- Неоценим вклад, который внесли петербургские ученые в развитие отечественной науки, техники, высокотехнологичного производства и профессионального образования. Эти люди составляют славу и гордость нашего города, - говорится в поздравлении председателя ЗакСа Вячеслава Макарова.

Парламентарий отметил, что сегодня будущее России немыслимо без современной научной школы, без поддержки образовательных и исследовательских учреждений. Скорость технологических изменений в мире возрастает. Необходимо оперативно разрабатывать и создавать собственные технологии, модернизировать все сферы государственного хозяйства и идти в ногу со временем, так как от этого зависит процветание всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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