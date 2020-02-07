Вклад петербургских ученых в развитие науки, техники и производства оценили в парламенте
Депутаты Законодательного Собрания Петербурга поздравили жителей города в Днем российской науки, который отмечается в субботу, 8 февраля. Парламентарии подчеркнули, что этот праздник имеет особое значение для Северной столицы, так как на протяжении всего существования город является крупнейшим российским и мировым научным, инженерным и образовательным центром.
- Неоценим вклад, который внесли петербургские ученые в развитие отечественной науки, техники, высокотехнологичного производства и профессионального образования. Эти люди составляют славу и гордость нашего города, - говорится в поздравлении председателя ЗакСа Вячеслава Макарова.
Парламентарий отметил, что сегодня будущее России немыслимо без современной научной школы, без поддержки образовательных и исследовательских учреждений. Скорость технологических изменений в мире возрастает. Необходимо оперативно разрабатывать и создавать собственные технологии, модернизировать все сферы государственного хозяйства и идти в ногу со временем, так как от этого зависит процветание всей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU