2020-02-07T16:00:14+03:00
Общество

Петербургская блогерша пожаловалась на полицию, которая отказалась реагировать на избиение ребенка

Девушка рассказала, что слышала крики и детский плачь [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Блогерша из Петербурга пожаловалась, что полиция не отреагировала на сообщение об избиении ребенкаБлогерша из Петербурга пожаловалась, что полиция не отреагировала на сообщение об избиении ребенкаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Блогерша из Петербурга пожаловалась, что полиция не стала реагировать на ее заявление об избиении ребенка. Вечером в четверг, 6 февраля, студентка по имени Диана Элиас в своем Instagram рассказала о том, что была дома и услышала из соседней квартиры сильные удары и детский голос, который кричал «мама, пожалуйста, не надо». Девушка позвонила в полицию, но убедить правоохранителей в серьезности своего заявления не смогла.

- Вновь позвонила в полицию и когда спросили мою квартиру, я сказала, что не очень хочу ее называть, на что мне грубо ответили: «А как я тогда должна узнать парадную?». Я назвала номер парадной, этаж, примерную квартиру. Женщина по-хамски сказала, что «полиция вправе не проверять анонимные заявления. Всего хорошего» и сразу же бросила трубку. Она всяко дала понять, что заниматься этим никто не станет, - пожаловалась блогерша.

Девушка опубликовала пост, в котором рассказала ситуацию Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка опубликовала пост, в котором рассказала ситуациюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Диана рассказала подписчикам, что в телефонном разговоре сказала фразу, что «ребенок в опасности». Также она опубликовала видео того, как слушает шум за стенкой и плачет от жалости к малышу.

- Я не очень хочу контактировать с полицией и называть свою квартиру, приходить к соседям я считаю опасным. Все, что я могу сейчас — оставить им записку, что имею видео, где слышно, как они издеваются над ребенком, - заявила блогерша.

Подписчикам блогерща заявила, что ей осталось только плакать Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчикам блогерща заявила, что ей осталось только плакатьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также она отметила, что если снова услышит подобные крики и шут, то обратится в органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цены на медицинские маски в Петербурге и Ленобласти выросли на 597% из-за коронавируса
Столичный статус Петербурга могут закрепить в Конституции
12 автомобилей устроили ДТП возле Вантового моста в Петербурге
Петербургская блогерша пожаловалась на полицию, которая отказалась реагировать на избиение ребенка
Вклад петербургских ученых в развитие науки, техники и производства оценили в парламенте
В Петербурге раскритиковали работу профсоюзов
Россотрудничество: СПбГУПТД в Армении
Лыжник провалился под лед в Петербурге и самостоятельно спасся
Водолазы в поисках утонувшей школьницы в Лахтинском разливе обследовали 25 гектар
На петербургских кладбищах заканчиваются места для покойников
Полиция устроила погоню со стрельбой за дерзким гонщиком из Петербурга
Труп годовалой девочки нашли в центре Петербурга