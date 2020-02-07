Петербургская блогерша пожаловалась на полицию, которая отказалась реагировать на избиение ребенка

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:00:14+03:00

Блогерша из Петербурга пожаловалась, что полиция не отреагировала на сообщение об избиении ребенка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Блогерша из Петербурга пожаловалась, что полиция не стала реагировать на ее заявление об избиении ребенка. Вечером в четверг, 6 февраля, студентка по имени Диана Элиас в своем Instagram рассказала о том, что была дома и услышала из соседней квартиры сильные удары и детский голос, который кричал «мама, пожалуйста, не надо». Девушка позвонила в полицию, но убедить правоохранителей в серьезности своего заявления не смогла.

- Вновь позвонила в полицию и когда спросили мою квартиру, я сказала, что не очень хочу ее называть, на что мне грубо ответили: «А как я тогда должна узнать парадную?». Я назвала номер парадной, этаж, примерную квартиру. Женщина по-хамски сказала, что «полиция вправе не проверять анонимные заявления. Всего хорошего» и сразу же бросила трубку. Она всяко дала понять, что заниматься этим никто не станет, - пожаловалась блогерша.

Девушка опубликовала пост, в котором рассказала ситуациюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Диана рассказала подписчикам, что в телефонном разговоре сказала фразу, что «ребенок в опасности». Также она опубликовала видео того, как слушает шум за стенкой и плачет от жалости к малышу.

- Я не очень хочу контактировать с полицией и называть свою квартиру, приходить к соседям я считаю опасным. Все, что я могу сейчас — оставить им записку, что имею видео, где слышно, как они издеваются над ребенком, - заявила блогерша.

Подписчикам блогерща заявила, что ей осталось только плакатьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также она отметила, что если снова услышит подобные крики и шут, то обратится в органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU