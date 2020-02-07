2020-02-07T16:28:23+03:00
Происшествия

12 автомобилей устроили ДТП возле Вантового моста в Петербурге

Внутренне кольцо КАД парализовала 8-километровая пробка [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Массовое ДТП из 12 машин парализовало движение на КАДМассовое ДТП из 12 машин парализовало движение на КАДФото: принтскрин видео.
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Сразу 12 автомобилей попали в ДТП на внутреннем кольце КАД после Большого Обуховского моста в Петербурге. Около 15 часов в пятницу, 7 февраля, автомобилисты насчитали огромное количество столкновений. Некоторые аварии состояли из несколько машин, кто-то собрал «паровозик», где-то на обочине не поделили дорогу «Газельки» с легковушками.

- Варианты, что виноват: солнце, снег, аномальный мороз? Нет. Отсутствие мозгов и не умение водить наверняка. Бибикать только научились и педальку нажимать, - ворчат недовольные автомобилисты в соцсетях.

Благо, все столкновения оказались не сильными. Сообщений о пострадавших в результате ДТП не поступало.

Зато на КАД образовалась другая проблема. Из-за обилия аварий движение по внутреннему кольцу практически полностью парализовало. От Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой растянулась пробка длинной в 7,7 километров. В ней можно потерять более часа времени.

Массовая авария произошла у Вантового моста 7 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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