12 автомобилей устроили ДТП возле Вантового моста в Петербурге
Сразу 12 автомобилей попали в ДТП на внутреннем кольце КАД после Большого Обуховского моста в Петербурге. Около 15 часов в пятницу, 7 февраля, автомобилисты насчитали огромное количество столкновений. Некоторые аварии состояли из несколько машин, кто-то собрал «паровозик», где-то на обочине не поделили дорогу «Газельки» с легковушками.
- Варианты, что виноват: солнце, снег, аномальный мороз? Нет. Отсутствие мозгов и не умение водить наверняка. Бибикать только научились и педальку нажимать, - ворчат недовольные автомобилисты в соцсетях.
Благо, все столкновения оказались не сильными. Сообщений о пострадавших в результате ДТП не поступало.
Зато на КАД образовалась другая проблема. Из-за обилия аварий движение по внутреннему кольцу практически полностью парализовало. От Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой растянулась пробка длинной в 7,7 километров. В ней можно потерять более часа времени.
Массовая авария произошла у Вантового моста 7 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU