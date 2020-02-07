Столичный статус Петербурга могут закрепить в Конституции

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:10:40+03:00

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Петербургский депутат Законодательного Собрания Александр Егоров предложил закрепить за городом на Неве столичный статус. Он отметил, что концепцию двух столиц России в основном законе подсмотрел в письме жителя Москвы, отправленном на имя спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Идею парламентарий озвучил в пятницу, 7 февраля.

При этом предложение депутат считает неоднозначным, но стоящим того, чтобы быть рассмотренным. Он отметил, что сейчас и так Петербург де-факто делит статус столицы с Москвой, разместив у себя Конституционный суд, командование ВМФ.

- Возможно, что могут в будущем возникнуть какие-либо сложности с этим, - Приводил слова Егорова газета «Петербургский дневник».

Впрочем, само предложение о столицах России в рабочей группе рассмотрят. До конца приема поправок в Конституцию осталась неделя.

ИСТОЧНИК KP.RU