2020-02-07T17:10:40+03:00
Политика

Столичный статус Петербурга могут закрепить в Конституции

Данная инициатива поступила от депутата городского парламента
Лилия КОЗЛОВА
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В ЗакСе попросили закрепить столичный статус Петербурга в КонституцииВ ЗакСе попросили закрепить столичный статус Петербурга в КонституцииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербургский депутат Законодательного Собрания Александр Егоров предложил закрепить за городом на Неве столичный статус. Он отметил, что концепцию двух столиц России в основном законе подсмотрел в письме жителя Москвы, отправленном на имя спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Идею парламентарий озвучил в пятницу, 7 февраля.

При этом предложение депутат считает неоднозначным, но стоящим того, чтобы быть рассмотренным. Он отметил, что сейчас и так Петербург де-факто делит статус столицы с Москвой, разместив у себя Конституционный суд, командование ВМФ.

- Возможно, что могут в будущем возникнуть какие-либо сложности с этим, - Приводил слова Егорова газета «Петербургский дневник».

Впрочем, само предложение о столицах России в рабочей группе рассмотрят. До конца приема поправок в Конституцию осталась неделя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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