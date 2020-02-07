Цены на медицинские маски в Петербурге и Ленобласти выросли на 597% из-за коронавируса

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:33:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На волне паники, поднявшейся вокруг смертельного китайского коронавируса, в регионах России резко подскочили цены на медицинские маски. Мы уже писали о ситуации в Санкт-Петербурге и Ленобласти, но истинное положение вещей смогли раскрыть только сотрудники Федеральной антимонопольной службы. Цифры, мягко говоря, неприятно впечатляют.

- Розничные цены на медицинские маски выросли в 68 субъектах России, - отмечается в докладе, опубликованном на сайте ведомства. – Среди лидеров – Инвановская область (485 %), Тамбовская область (431 %), Республика Ингушетия (400 %), Московская область (305 %) и так далее.

Петербург и Ленинградская область в антирейтинг по розничным ценам не вошли. Зато нам досталось непочетное третье место по ценам закупочным – то есть, ценам, по которым аптеки покупают маски у производителей.

- Наибольший рост с декабря 2019-го по январь 2020-го был зафиксирован в Республике Адыгея (на 1566,7%), в Республике Дагестан (на 650%), - продолжают в ведомства. – А также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%). По каждому из спорных случаев будет проведена проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/759331" frameborder="0"></iframe> Лавров заявил о замедлении мировой экономики из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU