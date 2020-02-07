2020-02-07T18:10:29+03:00
Общество

Солнечное гало появилось в небе над Ленобластью

Горожане в социальных сетях делятся фотографиями природного явления [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Солнечное гало осветило небо в Ленинградской областиСолнечное гало осветило небо в Ленинградской областиФото: СОЦСЕТИ
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В морозный, солнечный день жители Ленинградской области стали свидетелями красивого природного явления. В пятницу, 7 февраля 2020 года, голубое небо осветило Солнце, окруженное нимбом. Это свечение известно, как гало и его можно увидеть в морозные дни. Наблюдатели явления поспешили запечатлеть его на свои смартфоны и поделиться фотографиями в социальных сетях.

Очевидцы поспешили поделиться фото гало в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы поспешили поделиться фото гало в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

- Солнечное гало в Ленинградской области, - с таким названием появилась публикация в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях гало видно не четким кругом, а в основном только по бокам. Но и эти радужные следы вызывают восхищение.

Это природное явления можно наблюдать во время морозов Фото: СОЦСЕТИ

Это природное явления можно наблюдать во время морозовФото: СОЦСЕТИ

Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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