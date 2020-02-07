Солнечное гало появилось в небе над Ленобластью
В морозный, солнечный день жители Ленинградской области стали свидетелями красивого природного явления. В пятницу, 7 февраля 2020 года, голубое небо осветило Солнце, окруженное нимбом. Это свечение известно, как гало и его можно увидеть в морозные дни. Наблюдатели явления поспешили запечатлеть его на свои смартфоны и поделиться фотографиями в социальных сетях.
Очевидцы поспешили поделиться фото гало в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ
- Солнечное гало в Ленинградской области, - с таким названием появилась публикация в соцсети «ВКонтакте».
На фотографиях гало видно не четким кругом, а в основном только по бокам. Но и эти радужные следы вызывают восхищение.
Это природное явления можно наблюдать во время морозовФото: СОЦСЕТИ
Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км.
ИСТОЧНИК KP.RU