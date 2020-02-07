У киностудии «Ленфильм» появился новый директор

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:51:38+03:00

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Неопределенность с руководством, сложившаяся на «Ленфильме», наконец разрешилась. Легендарную киностудию возглавила Инесса Юрченко, совладелец и генеральный продюсер петербургской кинокомпании «Триикс Медиа». Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

- За спиной 8 лет напряженной работы и борьбы за сохранение и развитие киностудии, - отметил Пичугин. - Наша команда пришла буквально на руины, но мы смогли выстоять, найти ресурсы, обновить студию, снять прекрасные фильмы, создать здесь уникальное культурное пространство.

По словам Пичугина, Инесса Юрченко была назначена на пост директора киностудии приказом Росимущества сегодня, 7 февраля.

- Помогу ей войти в курс дела, - констатирует Пичугин. - Благодарю всех друзей киностудии, наш прекрасный коллектив, замечательных мэтров кино за поддержку и дружбу, актеров и зрителей. Наше кино не заканчивается, оно только начинается!

ИСТОЧНИК KP.RU