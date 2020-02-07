2020-02-07T18:51:38+03:00
Общество

У киностудии «Ленфильм» появился новый директор

Им стала Инесса Юрченко - генеральный продюсер и совладелец кинокомпании «Триикс Медиа»
Сергей ВОЛЧКОВ
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Новый директор появился у киностудии «Ленфильм».Новый директор появился у киностудии «Ленфильм».Фото: Артем КИЛЬКИН
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Неопределенность с руководством, сложившаяся на «Ленфильме», наконец разрешилась. Легендарную киностудию возглавила Инесса Юрченко, совладелец и генеральный продюсер петербургской кинокомпании «Триикс Медиа». Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

- За спиной 8 лет напряженной работы и борьбы за сохранение и развитие киностудии, - отметил Пичугин. - Наша команда пришла буквально на руины, но мы смогли выстоять, найти ресурсы, обновить студию, снять прекрасные фильмы, создать здесь уникальное культурное пространство.

По словам Пичугина, Инесса Юрченко была назначена на пост директора киностудии приказом Росимущества сегодня, 7 февраля.

- Помогу ей войти в курс дела, - констатирует Пичугин. - Благодарю всех друзей киностудии, наш прекрасный коллектив, замечательных мэтров кино за поддержку и дружбу, актеров и зрителей. Наше кино не заканчивается, оно только начинается!

ИСТОЧНИК KP.RU

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