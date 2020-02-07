Фабрика «Невский кондитер» заявила о самоликвидации в Петербурге
В Петербурге ликвидируется крупная фабрика «Невский кондитер». Это стало известно из данных, опубликованных на портале Федресурса. Участники ООО «ТД» Невский кондитер» решили самоликвидировать производство в Северной столице еще 13 ноября 2019 года, встретившись на общем собрании. Голосовали все четыре владельца уставного капитала организации.
- В связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности приступить к процедуре добровольной ликвидации ООО «ТД» Невский кондитер», зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Вопрос поставлен на голосование. Все участники единогласно выступили за ликвидацию, - гласит протокол итогов общего собрания.
Вдобавок участники собрания сняли с должности генерального директора компании Наталью Денисову и назначили ликвидатора. Времени на "уничтожение" отводится не более года.
Добавим, что в июле 2019 года группа компаний «Невский кондитер» открыла новую фабрику в Волхове Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU