Фабрика «Невский кондитер» заявила о самоликвидации в Петербурге

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:24:41+03:00

Несмотря на ликвидацию "Невского кондитера" в Петербурге, еще одна фабрика остается в Ленобласти.

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В Петербурге ликвидируется крупная фабрика «Невский кондитер». Это стало известно из данных, опубликованных на портале Федресурса. Участники ООО «ТД» Невский кондитер» решили самоликвидировать производство в Северной столице еще 13 ноября 2019 года, встретившись на общем собрании. Голосовали все четыре владельца уставного капитала организации.

- В связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности приступить к процедуре добровольной ликвидации ООО «ТД» Невский кондитер», зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Вопрос поставлен на голосование. Все участники единогласно выступили за ликвидацию, - гласит протокол итогов общего собрания.

Вдобавок участники собрания сняли с должности генерального директора компании Наталью Денисову и назначили ликвидатора. Времени на "уничтожение" отводится не более года.

Добавим, что в июле 2019 года группа компаний «Невский кондитер» открыла новую фабрику в Волхове Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU