2020-02-07T20:49:53+03:00
Происшествия

Неопытный угонщик «Шкоды» в Пушкине попался ГИБДД, когда угодил в массовое ДТП

Ранее уроженца Архангельска уже судили по известной 228 статье УК РФ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Пушкине поймали угонщика "Шкоды", который врезался в 4 машины. Фото: vk.com/dorinspbВ Пушкине поймали угонщика "Шкоды", который врезался в 4 машины. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

В Пушкине инспекторы ГИБДД раскрыли угон «Шкоды Октавиа». В этом стражам порядка «помог» сам злоумышленник, который угодил в ДТП и раскрыл себя. Машину начали разыскивать еще с утра 5 февраля, когда она пропала. Угонщиком оказался 24-летний уроженец Архангельска.

- На следующий день, 6 февраля, около 16:30 на бульваре Алексея Толстого,10 его поездка на «Шкоде» закончилась аварией. В результате нее пострадали еще 4 машины. Позже инспекторы ГИБДД выяснили, что мужчину ранее судили по уголовной статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков без цели сбыта, - передает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на инспекторов ДПС и отдел по розыску ОГИБДД по Пушкинскому району.

Теперь на угонщика возбудили другое уголовное дело – в этот раз по статье за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В худшем случае ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели нашли труп школьницы, провалившейся под лед в Лахтинском разливе
Неопытный угонщик «Шкоды» в Пушкине попался ГИБДД, когда угодил в массовое ДТП
Чиновницу Калининского района отправили под домашний арест по делу о получении взятки в 7,5 млн рублей
Утонувшую школьницу в Лахтинском разливе вторые сутки ищут с помощью водолазов, дронов и судна на воздушной подушке
Фабрика «Невский кондитер» заявила о самоликвидации в Петербурге
У киностудии «Ленфильм» появился новый директор
Солнечное гало появилось в небе над Ленобластью
Цены на медицинские маски в Петербурге и Ленобласти выросли на 597% из-за коронавируса
Столичный статус Петербурга могут закрепить в Конституции
12 автомобилей устроили ДТП возле Вантового моста в Петербурге
Петербургская блогерша пожаловалась на полицию, которая отказалась реагировать на избиение ребенка
Вклад петербургских ученых в развитие науки, техники и производства оценили в парламенте
В Петербурге раскритиковали работу профсоюзов
Россотрудничество: СПбГУПТД в Армении
Лыжник провалился под лед в Петербурге и самостоятельно спасся
Водолазы в поисках утонувшей школьницы в Лахтинском разливе обследовали 25 гектар
На петербургских кладбищах заканчиваются места для покойников
Полиция устроила погоню со стрельбой за дерзким гонщиком из Петербурга
Труп годовалой девочки нашли в центре Петербурга