Неопытный угонщик «Шкоды» в Пушкине попался ГИБДД, когда угодил в массовое ДТП

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:49:53+03:00

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В Пушкине инспекторы ГИБДД раскрыли угон «Шкоды Октавиа». В этом стражам порядка «помог» сам злоумышленник, который угодил в ДТП и раскрыл себя. Машину начали разыскивать еще с утра 5 февраля, когда она пропала. Угонщиком оказался 24-летний уроженец Архангельска.

- На следующий день, 6 февраля, около 16:30 на бульваре Алексея Толстого,10 его поездка на «Шкоде» закончилась аварией. В результате нее пострадали еще 4 машины. Позже инспекторы ГИБДД выяснили, что мужчину ранее судили по уголовной статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков без цели сбыта, - передает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на инспекторов ДПС и отдел по розыску ОГИБДД по Пушкинскому району.

Теперь на угонщика возбудили другое уголовное дело – в этот раз по статье за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В худшем случае ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU