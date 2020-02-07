2020-02-07T21:48:37+03:00
Общество

Жители Мурино принялись ездить по новой развязке КАД еще до ее открытия

Фотографии хитрых автомобилистов опубликовали в соцсетях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Хитрых водителей сфотографировали жители многоэтажки неподалеку от развязки КАД. Фото: vk.com/9kino.liveХитрых водителей сфотографировали жители многоэтажки неподалеку от развязки КАД. Фото: vk.com/9kino.live
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В сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте» поделились фотографиями хитрых автомобилистов, которые принялись обкатывать новую развязку КАД еще до ее открытия. На снимках четко видно вереницу машин, рискнувших поехать по заснеженной и недоделанной дороге.

Очевидцы незаконного проезда даже отметили нарушителей стрелочками. Фото: vk.com/9kino.live

Очевидцы незаконного проезда даже отметили нарушителей стрелочками. Фото: vk.com/9kino.live

Петербуржцы пытаются понять, куда смотрели дорожники и зачем водители делают только хуже самим себе.

- Сейчас люди насмотрятся этого видео и будут постоянно ездить. По ночам ограждение убирать и снова кататься.

- Они не понимают, что своими такими маневрами ухудшают состояние полотна. Это ж не верхний слой, а прослойка, которая не предназначена для езды. Потом будут удивляться, что эта развязка постоянно портится так быстро.

- Люди устали томиться в пробках!

Впрочем, некоторые люди не поддерживают возмущавшихся и отмечают – раз нет запрещающих знаков, ограждений или ремонтных работ на пути, то ехать вполне себе разрешается.

Мнение жителей Мурино по поводу ситуации разделилось. Фото: vk.com/9kino.live

Мнение жителей Мурино по поводу ситуации разделилось. Фото: vk.com/9kino.live

ИСТОЧНИК KP.RU

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