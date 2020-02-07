Жители Мурино принялись ездить по новой развязке КАД еще до ее открытия
В сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте» поделились фотографиями хитрых автомобилистов, которые принялись обкатывать новую развязку КАД еще до ее открытия. На снимках четко видно вереницу машин, рискнувших поехать по заснеженной и недоделанной дороге.
Очевидцы незаконного проезда даже отметили нарушителей стрелочками. Фото: vk.com/9kino.live
Петербуржцы пытаются понять, куда смотрели дорожники и зачем водители делают только хуже самим себе.
- Сейчас люди насмотрятся этого видео и будут постоянно ездить. По ночам ограждение убирать и снова кататься.
- Они не понимают, что своими такими маневрами ухудшают состояние полотна. Это ж не верхний слой, а прослойка, которая не предназначена для езды. Потом будут удивляться, что эта развязка постоянно портится так быстро.
- Люди устали томиться в пробках!
Впрочем, некоторые люди не поддерживают возмущавшихся и отмечают – раз нет запрещающих знаков, ограждений или ремонтных работ на пути, то ехать вполне себе разрешается.
Мнение жителей Мурино по поводу ситуации разделилось. Фото: vk.com/9kino.live
ИСТОЧНИК KP.RU