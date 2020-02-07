Петербуржцу дали 3,5 года тюрьмы за спрятанное взрывное устройство в камере хранения магазина

7 Февр. 2020 2020-02-07T22:18:34+03:00

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Невский районный суд Петербурга признал виновным мужчину, которого подозревали в опасной закладке в одном из продуктовых магазинов на улице Дыбенко. Следствию удалось доказать, что он положил в камеру хранения отрезок огнепроводного шнура, содержащего дымный порох и два электродетонатора с зарядом гексогена. Вот только он не подозревал, что стал невольным участником оперативного эксперимента, так что пакет с взрывчаткой ушел полицейским.

Позже его задержали и заключили под стражу. Дознаватель УМВД Невского района считала, что петербуржец придерживается националистических взглядов и призывает к экстремизму. Мужчина все отрицал, списывал свой поступок на глупость и уверял, что его провоцируют стражи порядка. Следствие велось почти год.

- В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3.5 года в колонии-поселении со штрафом в 30 000 рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По уголовной статье за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств ему грозило до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU