Откушенным пальцем и синяками закончился конфликт мужчин в кафе на Наличной улице

7 Февр. 2020 2020-02-07T22:38:38+03:00

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7 февраля около 4 утра в кафе на Наличной улице разгорелся конфликт между двумя посетителями. Ссора началась слишком внезапно и из ничего. Слово за слово и один мужчина принялся избивать другого. Телесными повреждениями он не ограничился и для пущей уверенности в своем превосходстве откусил неприятелю палец. Дальнейшее развитие драки пресекли росгвардейцы.

- Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в заведении происходит драка между посетителями. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место и задержали нападавшего мужчину. Позже его передали местному отделу полиции, - сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Что касается пострадавшего, то он обратился за помощью в травмпункт. Его обидчик серьезно повредил ему фалангу одного из пальцев левой руки.

ИСТОЧНИК KP.RU