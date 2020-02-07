Откушенным пальцем и синяками закончился конфликт мужчин в кафе на Наличной улице
7 февраля около 4 утра в кафе на Наличной улице разгорелся конфликт между двумя посетителями. Ссора началась слишком внезапно и из ничего. Слово за слово и один мужчина принялся избивать другого. Телесными повреждениями он не ограничился и для пущей уверенности в своем превосходстве откусил неприятелю палец. Дальнейшее развитие драки пресекли росгвардейцы.
- Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в заведении происходит драка между посетителями. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место и задержали нападавшего мужчину. Позже его передали местному отделу полиции, - сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.
Что касается пострадавшего, то он обратился за помощью в травмпункт. Его обидчик серьезно повредил ему фалангу одного из пальцев левой руки.
ИСТОЧНИК KP.RU