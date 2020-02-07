2020-02-07T23:19:19+03:00
Дом. Семья

Белый снег привел в детский восторг медведицу Хаарчаану из Ленинградского зоопарка

Животное резвилось и кувыркалось в снежной каше на радость посетителям [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Хаарчаану из Ленинградского зоопарка обрадовали снегом. Фото: instagram.com/spbzooparkХаарчаану из Ленинградского зоопарка обрадовали снегом. Фото: instagram.com/spbzoopark
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7 февраля медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка подвезли долгожданного снега. До этого животное радовалось разве что льду в своем бассейне. Но погода наконец-то сжалилась над Петербургом. Белая красавица тут же пришла в восторг и ринулась к сугробам, принявшись закапываться и кувыркаться в снегу под лучами солнца.

Белая медведица знает, как радоваться простым прелестям. Фото: instagram.com/spbzoopark

Белая медведица знает, как радоваться простым прелестям. Фото: instagram.com/spbzoopark

- Хаарчаана намекает всем, что завтра выходные и можно будет долго валяться в кровати, - шутят сотрудники Ленинградского зоопарка в Instagram.

Петербуржцы умилились забавам белой медведице и вспомнили, что сами давно так искренне не радовались снегу. Некоторые отметили, что Хаарчаана выглядит как голливудская звезда и ей пора сниматься в рекламе.

Посетители зоопарка отметили, что Хаарчаане идет белый цвет. Фото: instagram.com/spbzoopark

Посетители зоопарка отметили, что Хаарчаане идет белый цвет. Фото: instagram.com/spbzoopark

- Снег - это удивительное вещество сделает вашу шерсть мягкой, блестящей и шелковистой. А увлажненная кожа так и будет сиять. Обладая тонизирующими свойствами, снег взбодрит вас. Снег - средство для тех, кто дорожит собой, - придумывают Хаарчаане слова для «рекламной компании».

spbzooparkspbzoopark
Хаарчаана играется в бассейне со льдом
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ИСТОЧНИК KP.RU

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