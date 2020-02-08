Бесправник-мигрант на «Форде» пустился в бега от ДПС со скоростью 200 км/ч на ЗСД

8 Февр. 2020 2020-02-08T00:22:23+03:00

В Петербурге инспекторы ДПС гнались по ЗСД за бесправником на "Форде". Фото: vk.com/dorinspb

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7 февраля около трех часов утра инспекторы ДПС гонялись по ЗСД за неуступчивым водителем «Форда», пожелавшим от них скрыться. Гонщика хотели остановить еще на Ленинском проспекте, но он дал деру и проигнорировал требование об остановке машины. Чуть погодя, водитель свернул на скоростную трассу, подумав, что там может выиграть в скорости. Погоня шла с отметкой в 200 км/ч на спидометре.

Гонщика остановила лишь фура. Фото: vk.com/dorinspb

Чуть позднее другой экипаж ДПС оперативно утихомирил гонщика. Стражи порядка остановили «Форд», перегородив всю дорогу фурой с прицепом. Гонщику оставалось лишь затормозить.

- За рулем находился 21-летний мужчина, гражданин Киргизии. Регистрации в Петербурге у него нет, как и документов на автомобиль и водительских прав. При задержании оказал сопротивление, - рассказывает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Московскому району.

«Послужной список» бесправника-мигранта пополнился шестью административными материалами.

ИСТОЧНИК KP.RU