Петербурженка жалуются на соседа по коммуналке, подглядывающего за ее дочками через видеокамеру

8 Февр. 2020 2020-02-08T01:34:52+03:00

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Петербурженка, проживающая с двумя дочерьми в 16-метровой комнате в коммуналке на улице Некрасова, пожаловалась на соседа, который установил в общем коридоре видеокамеру. По словам мужчины, он поставил ее туда из соображений безопасности. Женщине такое вторжение в частную жизнь не понравилось, и она обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой.

- Куда идут эти записи и как используются, я не знаю! Недавно сосед пригласил к себе гостей и, посмеявшись мне в лицо, предложил их просмотреть. Не зная о камере, я разрешала старшей дочке ходить ночью в туалет в нижнем белье, носила младшую голой в ванную. В нашу личную жизнь и семейные тайны нагло вторглись, чем причинили страдания и унизили моих детей, - написала встревоженная мать Светлане Агапитовой.

По заявке детского омбудсмена в коммуналку наведался участковый. Однако в тот момент камеру отвернули к стене, а остальные соседи заверили, что ничего против записи не имеют. К тому же мамы с детьми там не было.

Оказалось, женщина на время легла в больницу, а дочек оставила в социальной гостинице. Когда семья вернулась обратно, камера вновь работала. Поскольку полиция уже заглядывала в коммуналку с проверкой, женщине посоветовали подать на соседа в суд с требованием демонтировать «всевидящее око».

ИСТОЧНИК KP.RU