2020-02-08T02:12:31+03:00
Общество

Ленивый «муж на день», отговаривающий женщин от семейной жизни, появился в Гатчине

Прекрасная половина Гатчины смеется над забавным объявлением в Сети
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жители Гатчины нашли в Сети остроумное объявление "мужа на день", отговаривающего женщин вступать в брак. Фото: avito.ruЖители Гатчины нашли в Сети остроумное объявление "мужа на день", отговаривающего женщин вступать в брак. Фото: avito.ru
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Жители Гатчины обсуждают в соцсетях забавное объявление, найденное на сайте «Авито». Похоже, кто-то из местных жительниц искал себе так называемого «мужа на час», который помогает по дому, а набрел на совершенно ленивого, но честного «супруга на день».

- Новая услуга – муж на день! Я буду пить пенное, играть в «танки», разбрасывать носки, требовать еду! Буду делать все, что обычно делают мужья после года совместной жизни. И вы поймете, что муж вам не нужен! Не дорого, анонимно. Если что починить, то тоже не вопрос, - пишет пользователь с именем Мишка Алексеев.

Женщинам Гатчины такой ироничный вариант очень даже понравился. Фото: vk.com/gtnstory

Женщинам Гатчины такой ироничный вариант очень даже понравился. Фото: vk.com/gtnstory

За день обжорства, игр и лени скромняга просит всего 2 тысячи рублей. Прекрасная половина Гатчины оценила юмор мужчины и, в свою очередь, тут же предложила альтернативу.

- Предлагаю сделать услугу «Жена на день». Еду приготовлю, посуду помою, зарплату отниму (но часть верну), наору, вынос мозга обеспечу. Могу быть доброй, - иронизирует одна из подписчиц группы «Подслушано Гатчина» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Ленивый «муж на день», отговаривающий женщин от семейной жизни, появился в Гатчине
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