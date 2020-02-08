Porsche за 6 миллионов рублей подожгли в Петербурге
Владельцы элитного автомобиля разыскивают недоброжелателей, которые совершили поджог дорогой машины в Петербурге. Около 5 часов утра в пятницу, 7 февраля, у дома 28 по Первомайскому проспекту загорелся Porsche Panamera, стоимость которого начинается от 6 миллионов рублей. Хозяева автомобиля уверены, что кто-то хотел им навредить.
- По камере видно, двое мужчин подошли к машине со стороны дома 34. Один с четвертого раза разбил пассажирское стекло, второй залил в салон жидкость. Первый побежал обратно, в сторону увеличения номеров домов, второй за ним сразу после воспламенения. На все ушло секунд 40, - рассказали пострадавшие в соцсетях.
По данным главного управления МВД, возгорание произошло возле станции технического обслуживания. В результате пожара у автомобиля частично выгорел салон.
На данный момент правоохранители проводят пожарно-техническую экспертизу после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU