2020-02-08T09:47:58+03:00
Происшествия

Porsche за 6 миллионов рублей подожгли в Петербурге

Хозяева элитной машины ищут недоброжелателей
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция выясняет причину возгорания элитного Porsche PanameraПолиция выясняет причину возгорания элитного Porsche PanameraФото: СОЦСЕТИ
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Владельцы элитного автомобиля разыскивают недоброжелателей, которые совершили поджог дорогой машины в Петербурге. Около 5 часов утра в пятницу, 7 февраля, у дома 28 по Первомайскому проспекту загорелся Porsche Panamera, стоимость которого начинается от 6 миллионов рублей. Хозяева автомобиля уверены, что кто-то хотел им навредить.

- По камере видно, двое мужчин подошли к машине со стороны дома 34. Один с четвертого раза разбил пассажирское стекло, второй залил в салон жидкость. Первый побежал обратно, в сторону увеличения номеров домов, второй за ним сразу после воспламенения. На все ушло секунд 40, - рассказали пострадавшие в соцсетях.

По данным главного управления МВД, возгорание произошло возле станции технического обслуживания. В результате пожара у автомобиля частично выгорел салон.

На данный момент правоохранители проводят пожарно-техническую экспертизу после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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