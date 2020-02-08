2020-02-08T10:32:22+03:00
Общество

Теплый атмосферный фронт изменит погоду в Петербурге в субботу

Со снежной зимой горожанам придется попрощаться
Лилия КОЗЛОВА
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Погода в субботу в Петербурге изменится из-за теплого фронтаПогода в субботу в Петербурге изменится из-за теплого фронтаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Морозы снова покидают Петербург. В субботу, 8 февраля, по территории региона начал перемещаться теплый атмосферный фронт, а это значит, что минусовая температура начнет сменяться плюсовой. Поэтому те, кто не успел поиграть в снежки, покататься на санках или лыжах, могут сделать это еще сегодня. Погода в Северной столице будет теплая, но еще немного снежная. Все кардинально изменится в начале следующей недели.

- Приближающийся с запада теплый атмосферный фронт будет оказывать влияние на погоду в Петербургу. Его усилиями в регионе облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем от нуля до минус 2 градусов, в Ленинградской области от минус 4 до плюс 1. Ветер слабый юго-западный 3-8 метра в секунду, - рассказал на своей странице в Facebook синоптик Михаил Леус.

Уже в воскресенье, 9 февраля, снег, которой намела на неделе метель, начнет таять. Днем температура воздуха поднимется до ноля – плюс 2 градусов.

Следующая неделя, с 10 февраля, начнется новой волной еще более сильного тепла, чем в субботу. Там пройдут преимущественно дожди и температура в понедельник-вторник будет колебаться в пределах плюс 1-3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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