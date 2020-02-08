12-летнюю петербурженку сексуально развратили прямо в машине
В Петербурге полиция Петроградского района проверяет информацию о совращении малолетней. Вечером в пятницу, 7 февраля, в правоохранительные органы обратилась 43-летняя жительница одного из домов на улице Куйбышева. Она сообщила, что неизвестный парень совершил сексуальные действия с ее малолетней дочерью, которой всего 12 лет.
- По словам женщины, все произошло в декабре 2019 года. Неизвестный парень лет 19-20 в салоне машины, припаркованной у дома 3 по улице Куйбышева совершил развратные действия сексуального характера с ее дочерью 2007 года рождения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Полицейские начали проверку. Они изъяли видеозаписи из домофона указанного дома, а также с камеры наблюдения, установленной на соседнем здании.
Материалы проверки будут направлены в следственный комитет. Уголовное дело пока не было возбуждено.
ИСТОЧНИК KP.RU