В Петербурге стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:10:34+03:00

Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал [фото]

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Масштабный полуфинал конкурса «Лидеры России» 2020 года в субботу, 8 февраля, стартовал в Петербурге. Мероприятие проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В церемонии открытия полуфинала в СЗФО приняли участие множество первых лиц региона, которые высоко оценили важность проекта.

- Конкурс по-настоящему встряхнул молодежь. Городу нужны активные, неравнодушные ребята, которые продолжат строить нашу страну и наш город. Мы ждем тех, кто принимает участие в конкурсе - на государственную службу. Благодаря «Лидерам России» мы уже пополнили свой кадровый резерв, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Лучшие управленцы СЗФО приняли участие в конкурсе / Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Почти при 30 тысячах заявок из Северо-Западного федерального округа конкурс на место в полуфинале составил более 100 человек. Добиться выхода в очный этап в итоге смогли 285 конкурсантов. Среди участников полуфинала 2 доктора и 37 кандидатов наук – это каждый седьмой участник испытаний.

Основные дни полуфинала – 8 и 9 февраля. Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.

ИСТОЧНИК KP.RU