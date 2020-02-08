2020-02-08T14:24:50+03:00
Происшествия

Массовая драка до крови произошла в автобусе в Петербурге

Одного из участников ударили по голове разводным ключом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция проверяет массовую драку в петербургском автобусеПолиция проверяет массовую драку в петербургском автобусеФото: принтскрин видео.
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Вечер пятницы, 7 февраля, выдался не спокойным для пассажиров автобуса номер 114 в Петербурге. Около 23:05 в салоне общественного транспорта несколько мужчин начали конфликтовать. Спустя пару минут, когда автобус оказался на остановке на Ленинском проспекте, ссора перешла на повышенные тона с матом, а после и вовсе переросла в массовую драку.

- Агрессор начал сильнее проявлять свои эмоции, после чего начал бить двух мужчин в лицо, они взяли его в захват. Агрессор взял инструмент и начал бить мужчину в очках по куртке, но они смогли его остановить и прижали к поручню, а потом и вовсе выпихнули из автобуса, но агрессор успел ударить мужчину в очках инструментом по голове до крови, - рассказали очевидцы.

Драчуна вытолкнули из автобуса, но он начал лезть обратно, распихивая людей. Позже драка продолжилась уже на улице.

Свидетели вызвали полицию, но когда правоохранители прибыли на место, все участники уже разбежались. Сейчас стражи порядка проводят проверку данного инцидента.

Массовая драка в петербургском автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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