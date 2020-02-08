В комитете здравоохранения объяснили госпитализацию петербуржцев, вернувшихся из Китая

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:06:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с эпидемией коронавируса, петербуржцев, которые вернулись из Китая, отправляют на карантин. Все должны провести 14 дней в герметичной палате Боткинской больницы. В медицинское учреждение отправляют тех вернувшихся, которые пожаловались на ОРВИ.

- Больных доставляют в больницу исключительно с подобными признаками. Ступенчатые проверки начинаются ещё в аэропорту. Там проводится первичный тест, а затем ещё один. На это время больным предлагают все же провести время больнице, так как инкубационный период коронавируса как раз составляет 14 дней, - пишет «Мойка78» с ссылкой на комитет здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что меры необходимы для санитарного благополучия жителей Петербурга.

За последнее время количество заболевших коронавирусом в Китае составляет 34546 человек, смертельный исход зафиксирован в 722 случаях. В России в настоящее время зафиксировано лишь два подтверждённых случая заболевания новой пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU