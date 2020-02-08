2020-02-08T15:36:39+03:00
Происшествия

МЧС предупредило жителей Петербурга и Ленобласти об опасности выхода на лед

Из-за аномально теплой зимы ледовое покрытие на водоемах очень хрупкое
Лилия КОЗЛОВА
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Жителям Петербурга и Ленобласти напомнили об опасности выхода на ледЖителям Петербурга и Ленобласти напомнили об опасности выхода на ледФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Главное управление МЧС по Ленинградской области предупредило местных жителей о том, что выходить на лед сейчас крайне опасно. Из-за перепадов температуры, которая колеблется от минуса до плюса, ледовое покрытие остается очень хрупким и не может выдержать вес человека. Поэтому, не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем.

- Призываем прислушаться к советам специалистов, поберечь свои жизни, временно воздержаться от любимого занятия и дождаться благоприятных прогнозов. Также призываем родителей уберечь своих детей от игр вблизи водных объектов, - говорится в обращении спасателей.

Напомним, что за последние дни в Петербурге и Ленинградской области произошло несколько ЧП на льду. Так, утром в субботу, 8 февраля, около 11:25 часов двое детей провалились под лед в районе населенного пункта Шапки в Тосненском районе. Обоих извлекли из воды. Однако один ребенок погиб, второй госпитализирован с признаками переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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