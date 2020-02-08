Горячая вода затопила улицу в Красносельском районе Петербурга

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:09:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Петербурга предупреждают о том, что в Красносельском районе города «открылся горячий источник». По рассказам очевидцев в социальных сетях, в субботу, 8 февраля, на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов начала из-под земли вытекать горячая вода и затопила дорогу.

- Из щелей поребрика на проезжую часть течет горячая вода, как с одной стороны, так и с другой стороны дороги. Службы оповещены, - рассказали свидетели.

Однако петербуржцы усомнились в том, что течет именно горячая вода, так как на снимках совершенно не видно пара. На улице минусовая погода и при вытекании кипятка белой завесы не миновать, считают многие.

Тем не менее, службы уже работают на месте и исправляют аварии. Сообщений об опасности для жителей или пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU