Ревнивый мужчина расстрелял бывшую возлюбленную в Колпино

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:28:35+03:00

Во время обысков у него нашли целый арсенал оружия

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Любовная драма разыгралась в Колпино. Вечером в среду, 5 февраля, 37-летняя петербурженка возвращалась домой. Возле дома 87 по улице Веры Слуцкой ее встретил бывший сожитель, который начал угрожать, а после два раза выстрелил в нее. Раны оказались не смертельные и женщина попала в больницу.

- У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей головы, а также акустическую травму наружного слухового перехода левого уха, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Стрелявшим оказался 48-летний житель Колпино. Полицейские нагрянули к нему домой и выяснили, что у мужчины дома целый арсенал травматического оружия: «Вепрь-Молот», пистолет травматический ZVI WASPR, газовый пистолет “МР-81”. Проверка показала, что все пистолеты он приобрел в июле месяце 2019 года. А вот хранение дома осуществляет не надлежащим образом.

Раненная женщина написала на бывшего возлюбленного заявление. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU