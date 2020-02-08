2020-02-08T18:57:22+03:00
Общество

Количество электричек из Петербурга в Ораниенбаум могут увеличить

Правительство Северной столицы обратилось в пригородную пассажирскую компанию с просьбой улучшить транспортную доступность
Лилия КОЗЛОВА
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Количество электричек из Петербурга в Ораниенбаум могут увеличитьКоличество электричек из Петербурга в Ораниенбаум могут увеличитьФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Петербург и Ораниенбаум могут связать большее количество электричек, чем есть в настоящее время. В субботу, 8 февраля, губернатор Северной столицы совершил рабочий объезд Петродворцового района и отметил, что местные жители жалуются на транспортную доступность, прося увеличить количество электричек и автобусов.

- Мы хотели бы, чтобы в утренние и вечерние «часы пик» появилось по дополнительной электричке. Утренняя могла бы прибывать на Балтийский вокзал в 8-30, а вечерняя отправляться в сторону Ораниенбаума – в 18-30, - отметил градоначальник.

По его словам, финансовый вопрос, если железнодорожники смогут найти место в расписании для этих электричек, будет решаться совместно. Запрос на увеличение количества электричек Беглов направил Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Также в апреле на этом направлении планируется запустить еще один поезд «Ласточка». Летом два автобусных маршрута – №200 и № 210, следующие из Ломоносова и Старого Петергофа, в совокупности получат дополнительно 28 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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