Охотник спас от бродячих собак косулю, которая вмерзла в ледяное озеро в Ленобласти

8 Февр. 2020 2020-02-08T21:17:55+03:00

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Настоящий героический поступок совершил охотник по имени Андрей в Ленинградской области. В субботу, 8 февраля, вблизи деревни Заорешье Лужского района мужчина увидел в озере вмерзшую в лед косулю. Животное совсем выбилось из сил, продрогло и могло умереть. Но добросердечный охотник бросился на помощь маленькому рогатому.

- Молодого самца косули загнала в ледяную ловушку стая одичавших собак. Помешал их возможному плотному ужину наш герой охотник Андрей, оказавшийся неподалеку и подоспевший на помощь, - рассказали в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Мужчина бросился в ледяную воду и помог рогатому выбраться на берег. О время «купания» у косули был травмирован рог. К тому же животное переохладилось, сильно ослаблено.

Косуле оказали ветеринарную помощь и плотно укутали одеялом, чтобы он согрелся и пришел в себя. Сейчас за его состоянием ведется постоянное наблюдение.

В комитете отметили, что от нападений одичавших собак страдают не только дикие звери и птицы. Не застрахованы от нападений и люди, находящиеся на природе. Так, по данным Роспотребнадзора, ежегодно в России число лиц, пострадавших от нападения животных составляет около 400 – 450 тысяч человек.

В Ленобласти охотник спас косулю от стаи бездомных собак.

ИСТОЧНИК KP.RU