2020-02-08T21:50:39+03:00
Происшествия

90-летняя петербурженка погибла в пожаре в квартире в Красногвардейском районе

Из дома, где произошло возгорание, эвакуировали 28 человек
Лилия КОЗЛОВА
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В пожаре в Петербурге погибла пенсионеркаВ пожаре в Петербурге погибла пенсионеркаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Красногвардейском районе Петербурге произошла трагедия. В 20:55 часов в субботу. 8 февраля, в жилом доме номер 10 по Хасанской улице начался пожар. Огонь хватил однокомнатную квартиру на четвертом этаже девятиэтажки. Очевидцы незамедлительно вызвали спасателей.

- На четвертом этаже дома номер 10 на Хасанской улице произошел пожар в жилой комнате. Огонь охватил пять квадратных метров помещения, - сообщили в МЧС Петербурга.

Спасатели эвакуировали из горящей квартиры 90-летнюю женщину с отравлением угарным газом и передали ее бригаде скорой помощи. Пенсионерку доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, однако старушка скончалась не приходя в сознание.

Также из горящего дома были эвакуированы 28 человек из вышележащих этажей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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