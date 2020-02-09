Прогноз погоды на 9 февраля в Санкт-Петербурге: в город возвращается весна

9 Февр. 2020 2020-02-09T08:59:08+03:00

Пока еще можно радоваться свежему снегу. Но уже к середине новой рабочей недели его вновь сменят грязь и распутица. Фото: Артем КИЛЬКИН

Медленное, но верное повышение температуры начнется уже сегодня. Но пренебрегать теплой одеждой пока еще не стоит

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Спешим огорчить тех, кто уже успел привыкнуть к вечерним снегопадам и утренним заморозкам. Зима заглянула в Санкт-Петербург ненадолго – уже сегодня, 9 февраля, ее сменит очередное потепление. В этом уверены специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Температура днем составит от +1 до +3 градусов, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Ожидается небольшой мокрый снег и умеренный юго-западный ветер.

Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Неважно, за рулем вы или передвигаетесь пешком – осмотрительность в любом случае не помешает. Кроме того, атмосферное давление будет постепенно понижаться - обратите на это внимание, если страдаете метеозависимостью.

Такая же погода сохранится в понедельник, 10 февраля. А вот со вторника потеплеет еще немного – до +4 градусов – а снег будет идти вперемешку с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU