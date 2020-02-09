38 пожарных тушили горящий склад в центре Санкт-Петербурга

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:01:13+03:00

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Ночь с 8 на 9 февраля выдалась по-настоящему жаркой для петербургских спасателей. В 22:13 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на Лиговском проспекте, дом 50, корпус 16, горит одноэтажный склад.

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе территориального управления МЧС. – Из них 40 пришлось на внутреннее помещение и еще десять - на кровлю.

Возгорание проходило по повышенно категории сложности - 1-БИС. В общей сложности огонь, вспыхнувший на складе, тушили восемь единиц техники и 38 пожарных. К 23:20 возгорание удалось локализовать. Спустя еще час пожар был полностью потушен. Информация о погибших и пострадавших в ведомство не поступала. Из здания эвакуировали автомобиль и 10 транспортных баллонов. Предварительные причины инцидента в данный момент устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU