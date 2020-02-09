Трое бандитов расстреляли автомобиль жителя Ленобласти из самодельного дробовика

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:29:56+03:00

За дробовик шальная троица взялась, хорошенько намахнув перед этим спиртного. Теперь им светит уголовка. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Кому-то субботний вечер принес долгожданный отдых от дел и забот, кому-то – дополнительный стресс и большие финансовые потери. Вчера, 8 февраля, в городе Тосно Ленинградской области трое молодчиков расстреляли из самодельного дробовика автомобиль местного жителя. Утихомирить «стрелков» удалось только силами полиции.

- Прибывшие на место сотрудники задержали троих граждан в возрасте от 35 до 38 лет, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Что за конфликт возник у дебоширов с владельцем авто (и был ли конфликт вообще), пока не известно, но машину они покорежили знатно: повредили крыло, капот, фару, бампер и лобовое стекло, так купить новый теперь, наверное, будет дешевле, чем ремонтировать этот. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU