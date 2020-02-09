2020-02-09T10:59:16+03:00
Происшествия

Каршеринг влетел в снегоуборочную машину в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Грузовик от удара практически не пострадал, а вот арендная легковушка теперь, скорее всего, восстановлению не подлежит
Сергей ВОЛЧКОВ
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А аварии только чудом обошлось без жертв.А аварии только чудом обошлось без жертв.Фото: СОЦСЕТИ
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Ну какое же утро без очередных новостей о приключениях безумного каршеринга в Северной столице? Очевидцы, проезжавшие минувшей ночью по Пироговской набережной (Выборгский район Санкт-Петербурга) засняли последствия серьезной аварии арендованного авто и снегоуборочной машины. Снимки с места происшествия опубликовали пользователи группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Обошлось без жертв, - отмечают свидетели аварии. - И водитель грузовика, и водитель каршеринга на вид даже не пострадали.

Практически не пострадал от удара и сам грузовик, чего не скажешь о несчастной легковушке: у нее практически полностью стесан бампер, а мотор, по словам очевидцев, «заглянул в салон». Что именно случилось около двух ночи на Пироговской набережной, внесла ли свою лепту в случившееся гололедица, или отвлекся на что-то водитель, теперь выясняют сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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