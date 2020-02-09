2020-02-09T11:30:34+03:00
Происшествия

Коллекционные монеты стоимостью около 400 000 рублей украли из СКК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге

Вор явно знал, куда идти за добычей - в СКК как раз проходил слет любителей коллекционных редкостей
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пока не установленному ловкачу теперь светит до шести лет лишения свободы.Пока не установленному ловкачу теперь светит до шести лет лишения свободы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Восемь золотых монет, 32 медные и одна серебряная – таким богатым уловом может теперь похвастаться пока еще не найденный ворюга, обокравший вчера, 8 февраля, сразу двух нумизматов. Хитрец явно знал, куда идти на дело – оба ограбления он провернул в петербургском СКК «Юбилейный», где как раз вчера проходил слет коллекционеров.

- Добычей злоумышленника стали альбом с 40 редкими монетами стоимостью 350 000 рублей и один серебряный рубль 1742 года выпуска стоимостью 35 000 рублей, - рассказали «Комсомолке» в территориальном управлении МЧС. – Совершив хищения ,с места происшествия мужчина скрылся.

По факту случившегося сотрудники полиции возбудили дело по часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса России – «Кража». Максимальное наказание, которое теперь светит любителю позариться на чужое – лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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