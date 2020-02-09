2020-02-09T12:58:16+03:00
Общество

«Выход на лед смертельно опасен»: МЧС рассылает петербуржцам предупреждения на мобильные телефоны

Несмотря на то, что лед еще недостаточно прочный, любители зимней рыбалки и просто экстремалы по жизни регулярно испытывают его на прочность
Сергей ВОЛЧКОВ
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Льдом на реках и каналах этой зимой лучше любоваться с безопасного расстояния.Льдом на реках и каналах этой зимой лучше любоваться с безопасного расстояния.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стоило на реках и каналах Санкт-Петербург встать первому тонкому льду, как на него тут же потянулись любители зимней рыбалки и прочие экстремалы. Недавно один такой «променад» завершился трагедией – на Лахтинском разливе, провалившись под хрупкую ледяную корку, утонула школьница. В связи с этим МЧС Северной столицы начало взывать к благоразумию горожан через мобильные телефоны.

- Уважаемые граждане! Выход на лед смертельно опасен! – говорится в SMS-рассылке, которая приходит петеррбуржцам. – Не допускайте выхода на лед детей!

Несмотря на то, что ледовый покров на водоемах выглядит достаточно прочным, специалисты призывают не обманываться: из-за перепадов температуры он остается слишком хрупким и не может выдержать вес человека. А в ближайшие из-за очередной оттепели на реках и каналах и вовсе может начаться ледоход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Выход на лед смертельно опасен»: МЧС рассылает петербуржцам предупреждения на мобильные телефоны
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