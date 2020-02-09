«Выход на лед смертельно опасен»: МЧС рассылает петербуржцам предупреждения на мобильные телефоны
Стоило на реках и каналах Санкт-Петербург встать первому тонкому льду, как на него тут же потянулись любители зимней рыбалки и прочие экстремалы. Недавно один такой «променад» завершился трагедией – на Лахтинском разливе, провалившись под хрупкую ледяную корку, утонула школьница. В связи с этим МЧС Северной столицы начало взывать к благоразумию горожан через мобильные телефоны.
- Уважаемые граждане! Выход на лед смертельно опасен! – говорится в SMS-рассылке, которая приходит петеррбуржцам. – Не допускайте выхода на лед детей!
Несмотря на то, что ледовый покров на водоемах выглядит достаточно прочным, специалисты призывают не обманываться: из-за перепадов температуры он остается слишком хрупким и не может выдержать вес человека. А в ближайшие из-за очередной оттепели на реках и каналах и вовсе может начаться ледоход.
ИСТОЧНИК KP.RU