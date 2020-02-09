Пенсионер устроил дома склад незаконного оружия

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:03:33+03:00

В квартире нашли карабин, два пистолета и целый мешок патронов. По факту случившегося проводится проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выяснить это удалось только после того, как в его квартире вспыхнул пожар

Изменить размер текста: A A

То ли к новой войне, то ли к зомби-апокалипсису готовился 73-летний житель Санкт-Петербург. Своей квартире в Приморском районе он собрал целый арсенал: два пистолета и карабин. Неизвестно, сколько боевой дедушка хранил бы это добро, не вспыхни в его квартире пожар. Об инциденте «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Хозяин квартиры вызвал пожарных, а пожарные, в свою очередь, направили обращение в полицию, - отметил источник. – Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила карабин отечественного производство с маркировкой «1913», а также газовый и сигнальный пистолеты.

Помимо оружия хозяин квартиры хранил у себя дома и боеприпасы – всего оперативники изъяли с места происшествия 291 патрон различных калибров. Сам мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU