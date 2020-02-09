Больше 300 мин и снарядов вывезли в январе из Петербурга и Ленобласти

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:30:25+03:00

Снаряды и мины по-прежнему находят в самых разных частях Санкт-Петербурга - от пригородов до центральных районов. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Великая Отечественная война давно закончилась, но продолжают жить ее отголоски – и подчас весьма мрачные, опасные пугающие. Так, за один только январь 2020-го года с улиц Санкт-Петербурга, а также городов и поселков Ленобласти специалисты-взрывотехники вывезли 300 мин и снарядов. Об этом «Комсомолке» вчера, 8 февраля, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

- При работе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области военнослужащими инженерных подразделений было обнаружено и вывезено около 100 мин и свыше 200 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны, - отметили в ведомстве.

По словам собеседника издания, все найденные боеприпасы специалисты-взрывотехники вывозились на специально оборудованных автомобилях КамАЗ, а после – были уничтожены на специально приспособленных для этого полигонах.

ИСТОЧНИК KP.RU