2020-02-09T15:01:03+03:00
Происшествия

Скрывалась от полиции четыре года и погибла под завалом: скелет женщины нашли под грудой строительного мусора в Петербурге

Страшную находку сделали рабочие во время демонтажа старого здания
Сергей ВОЛЧКОВ
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Останки нашли рабочие во время демонтажа старого здания в Адмиралтейском районе.Останки нашли рабочие во время демонтажа старого здания в Адмиралтейском районе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Страшную находку сделали рабочие во время демонтажа старого пятиэтажного здания на улице Красноармейской в Санкт-Петербурге. Под обвалившимися перекрытиями на третьем этаже они отыскали человеческий скелет. Об инциденте «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Как удалось выяснить сотрудникам, останки, вероятно, принадлежат уроженке Республики Беларусь, в 2016-м году объявленной в розыск как без вести пропавшая, - отметил источник. – На тот момент ей было 58 лет.

По словам собеседника издания, смерть, очевидно, не была криминальной: на том же месте полицейские нашли одеяло (им были прикрыты останки), рядом лежала подушка. Скорее всего, погибшая бомжевала на улицах города, а старое здание использовала как место для ночлега. В какой-то момент в постройке рухнули перекрытия – и погребли несчастную под собой.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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