2020-02-09T17:26:19+03:00
Общество

Полиция проверила семью, на которую из-за «избиения ребенка» пожаловалась блогерша из Петербурга

Ранее девушка заявила, что правоохранители не стали принимать ее заявление и бросили трубку. Теперь же проблемы могут быть у нее самой
Сергей ВОЛЧКОВ
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Блогерша из Петербурга пожаловалась, что полиция не отреагировала на сообщение об избиении ребенкаБлогерша из Петербурга пожаловалась, что полиция не отреагировала на сообщение об избиении ребенкаФото: СОЦСЕТИ
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Петербургские полицейский проверили сообщения Дианы Элиас, которая рассказала в соцсетях, что ее соседи избивают своего ребенка. По словам девушки, услышав через стенку сильные удары и детский голос, который кричал «мама, пожалуйста, не надо», она сразу набрала 02 – но там ей сказали, что «анонимные вызовы имеют право не проверять» и бросили трубку. История мигом обрела широкий общественный резонанс – но, похоже, в действительности все обстояло немного иначе.

- Сотрудниками была проведена тщательная проверка сведений, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу. – Сообщения о насилии над ребенком подтверждения не нашли и оказались, скорее всего, надуманными.

Теперь из-за этого поста проблемы могут начаться у самой девушки. Фото: СОЦСЕТИ

Теперь из-за этого поста проблемы могут начаться у самой девушки.Фото: СОЦСЕТИ

В ведомстве рассказали, что в тот же день, 7 февраля полицейские наведались в «скандальную» квартиру, на которую пожаловалась Диана.

- 7 февраля 2020 года сотрудники полиции выехали в адрес проживания девушки-блогера, но на телефонные звонки полицейских она не отвечала и дверь не открыла, - отметили в пресс-службе ведомства. - Полицейские опросили жильцов данного подъезда и установили квартиру, в которой проживает семья с малолетним ребенком.

Сотрудники пообщались с родителями мальчика, посмотрели, в каких условиях он живет и ничего предосудительного или тревожного не увидели. А мать ребенка изложила им свою версию конфликта: по ее словам, блогерша регулярно устраивает скандалы из-за того, что маленький мальчик мешает ей и постоянно шумит. Кроме того, она написала на девушку заявление из-за того, что та якобы «постоянно распространяет недостоверные сведения об их семье». По заявлению проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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