2020-02-09T17:50:46+03:00
Происшествия

Женщина на «Мерседесе» впечатала двух пешеходов в забор на набережной Ново-Адмиралтейского канала

По предварительным данным она не справилась с управлением [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пострадавших, на которых наехал автомобиль, доставили в больницу.Пострадавших, на которых наехал автомобиль, доставили в больницу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Госпитализацией в тяжелом состоянии закончилась для двух петербуржцев прогулка по набережной Ново-Адмиралтейского канала неподалеку от острова Новая Голландия. Их буквально впечатал в невысокий кованый заборчик, ограждающий канал, огромный черный «Мерседес». О случившемся «КП-Санкт-Петербург» рассказали сегодня, 9 февраля, в пресс-службе местного управления ГИБДД.

- Пострадавшие – мужчина и женщина - шли по тротуару, - отметили в ведомстве. – А женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля, судя по всему, не справилась с управлением.

В итоге пострадавших госпитализировали: женщину в состоянии средней тяжести, мужчину – в тяжелом. Автоледи, по словам очевидцев, тоже пострадала – у нее как минимум сильно разбито лицо.

Что именно случилось на отрезке Ново-Адмиралтейского канала у дома № 2, теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка.

Автомобиль впечатал двух пешеходов в забор в Санкт-Петербурге.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

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