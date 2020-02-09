Женщина на «Мерседесе» впечатала двух пешеходов в забор на набережной Ново-Адмиралтейского канала

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:50:46+03:00

Пострадавших, на которых наехал автомобиль, доставили в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

По предварительным данным она не справилась с управлением [видео]

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Госпитализацией в тяжелом состоянии закончилась для двух петербуржцев прогулка по набережной Ново-Адмиралтейского канала неподалеку от острова Новая Голландия. Их буквально впечатал в невысокий кованый заборчик, ограждающий канал, огромный черный «Мерседес». О случившемся «КП-Санкт-Петербург» рассказали сегодня, 9 февраля, в пресс-службе местного управления ГИБДД.

- Пострадавшие – мужчина и женщина - шли по тротуару, - отметили в ведомстве. – А женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля, судя по всему, не справилась с управлением.

В итоге пострадавших госпитализировали: женщину в состоянии средней тяжести, мужчину – в тяжелом. Автоледи, по словам очевидцев, тоже пострадала – у нее как минимум сильно разбито лицо.

Что именно случилось на отрезке Ново-Адмиралтейского канала у дома № 2, теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU