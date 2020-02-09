Четверо мужчин избили 24-летнюю девушку-кассира из-за бутылки водки в Ленобласти

9 Февр. 2020 2020-02-09T18:23:31+03:00

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Нападение сразу четверых отморозков на 24-летнюю девушку произошло вчера, 8 февраля, в городе Выборг в Ленинградской области. Как рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах, лихая компания заявилась в магазин, где пострадавшая работала кассиром.

- Около 18:00 неизвестные зашли в магазин, избили кассира и скрылись, прихватив с собой бутылку водки, - рассказал собеседник издания. – Полицию вызвала управляющая магазина.

В каком состоянии сейчас находится избитая девушка, не известно. Четверку налетчиков объявили в розыск. Что именно толкнуло их на совершение преступления – обильные возлияния накануне и страстное желание продолжения анкета или просто природные злоба и агрессия – теперь разбираются сотрудники правоохранительных органов. С места преступления изъяли записи камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU