«Зенит» обыграл ЦСКА на товарищеском матче в Испании

9 Февр. 2020 2020-02-09T18:49:40+03:00

Несмотря на то, что матч был товарищеским, бились футболисты не хуже, чем в Премьер-лиге. Фото: пресс-служба футбольного клуба «Зенит»

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Петербургский клуб «Зенит», обласканный любовью болельщиков и комментаторов, обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2. Встреча прошла сегодня, 9 февраля, на стадион «Камило Кано» в Испании. И хотя матчи был дружеским, зрители и судьи в один голос заявляют – такой накал страстей редко где встретишь.

- Поединок начался в высоком темпе, словно соперники встречались в рамках Премьер-лиги, - отмечает пресс-служба «сине-бело-голубых». - На стартовом отрезке москвичи добирались до ворот чуть чаще и даже успели нанести пару неточных ударов. Подопечные Сергея Семака уверенно контролировали мяч, но в первые 20 минут не особенно напрягали вратаря ЦСКА Илью Помазуна.

Высокий темп сохранялся до самого конца матча. Ближе к середине футболисты ЦСКА начали уступать напору зенитовцев, а на 64-й минуте Сердас Азмун вколотил в ворота соперника последний, решающий мяч. Итог – 3:2 в пользу наших.

Для «Зенита» это, впрочем, не единственная игра, намеченная на 9 февраля. Прямо сейчас те игроки, которые не вошли в состав «испанской команды», сражаются на поле с клубом «Ленинградец».

ИСТОЧНИК KP.RU