«Зенит» обыграл ЦСКА на товарищеском матче в Испании
Петербургский клуб «Зенит», обласканный любовью болельщиков и комментаторов, обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2. Встреча прошла сегодня, 9 февраля, на стадион «Камило Кано» в Испании. И хотя матчи был дружеским, зрители и судьи в один голос заявляют – такой накал страстей редко где встретишь.
- Поединок начался в высоком темпе, словно соперники встречались в рамках Премьер-лиги, - отмечает пресс-служба «сине-бело-голубых». - На стартовом отрезке москвичи добирались до ворот чуть чаще и даже успели нанести пару неточных ударов. Подопечные Сергея Семака уверенно контролировали мяч, но в первые 20 минут не особенно напрягали вратаря ЦСКА Илью Помазуна.
Высокий темп сохранялся до самого конца матча. Ближе к середине футболисты ЦСКА начали уступать напору зенитовцев, а на 64-й минуте Сердас Азмун вколотил в ворота соперника последний, решающий мяч. Итог – 3:2 в пользу наших.
Для «Зенита» это, впрочем, не единственная игра, намеченная на 9 февраля. Прямо сейчас те игроки, которые не вошли в состав «испанской команды», сражаются на поле с клубом «Ленинградец».
ИСТОЧНИК KP.RU