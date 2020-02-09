«Ушел, только когда забрали удочку и санки» в соцсетях появилось видео «спасения» невозмутимого рыбака со льда Дудергофского канала

9 Февр. 2020 2020-02-09T20:26:07+03:00

Увести рыбака со льда удалось, лишь забрав у него удочку и санки. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Судя по всему, удовольствие от зимней рыбалки стоит того, чтобы рискнуть здоровьем и жизнью [видео]

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Несмотря на все предупреждения о том, что лед на реках и каналах Санкт-Петербурга еще недостаточно прочный, и выходить на него опасно для жизни, все равно найдутся любители рискнуть всем ради зимней рыбалки. На троицу таких экстремалов натолкнулись сегодня, 9 февраля, сотрудники МЧС на Дудергофском канале.

- Двое ушли сами, один остался сидеть, - рассказали очевидцы «встречи» в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Ни на какие уговоры и увещевания не поддавался.

На видеозаписи, приложенной к посту, видно, как рыбака, упрямо сидящего на хрупком льду, у берега караулит целый отряд людей в униформе. В конце концов перекрикиваться через канал спасателям надоело – один из них отправился прямиком к мужчине и забрал у него удочку и санки. Только после этого любитель экстремальной рыбалки поднялся и пошел к берегу. Светит ли ему какое-либо наказание за феноменальное упрямство – неизвестно.

Спасение упрямого рыбака с Дудергофского канала в Санкт-Петербурге.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб

ИСТОЧНИК KP.RU