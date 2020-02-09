Мужчина пытался сжечь двоих бездомных в Полежаевском парке в Санкт-Петербурге
Без пяти минут запредельную жестокость продемонстрировал вчера, 8 февраля, пока не установленный житель Санкт-Петербурга. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, он попытался сжечь двоих бездомных, устроившихся на ночлег в Полежаевском парке.
- Со слов пострадавших – мужчины и женщины - они находились в шалаше, который сами смастерили, - отметил источник. – Оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В какой-то момент кто-то бросил в шалаш бутылку с зажигательной смесью. Ветхая конструкция вспыхнула сразу. Не известно, как сложилась бы судьба ее «постояльцев», если бы не случайно оказавшийся рядом прохожий. Пострадавшие попросили его вызвать «Скорую» - он же заодно вызвал и полицию.
- В настоящий момент женщина находится в ожоговой реанимации, - рассказал собеседник издания. – У нее диагностированы сильные ожоги головы, шеи, туловища и конечностей. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он помещен в токсикологию.
По факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU