Мужчина пытался сжечь двоих бездомных в Полежаевском парке в Санкт-Петербурге

9 Февр. 2020 2020-02-09T21:01:07+03:00

Для обоих пострадавших страшный инцидент закончился больницей. Женщина в реанимации, у нее сильные ожоги головы, шеи, тела и конечностей. Состояние мужчины медики оценивают как удовлетворительное. Фото: Олег ЗОЛОТО

Злоумышленник метнул в шалаш, где устроили себе ночлег люди, бутылку с зажигательной смесью

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Без пяти минут запредельную жестокость продемонстрировал вчера, 8 февраля, пока не установленный житель Санкт-Петербурга. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, он попытался сжечь двоих бездомных, устроившихся на ночлег в Полежаевском парке.

- Со слов пострадавших – мужчины и женщины - они находились в шалаше, который сами смастерили, - отметил источник. – Оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В какой-то момент кто-то бросил в шалаш бутылку с зажигательной смесью. Ветхая конструкция вспыхнула сразу. Не известно, как сложилась бы судьба ее «постояльцев», если бы не случайно оказавшийся рядом прохожий. Пострадавшие попросили его вызвать «Скорую» - он же заодно вызвал и полицию.

- В настоящий момент женщина находится в ожоговой реанимации, - рассказал собеседник издания. – У нее диагностированы сильные ожоги головы, шеи, туловища и конечностей. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он помещен в токсикологию.

По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU