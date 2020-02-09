«Малыш в жутком стрессе»: в Петербурге семимесячного щенка хозяева бросили из-за квартирного вопроса

9 Февр. 2020 2020-02-09T21:16:20+03:00

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Семимесячный щенок, похожий на хаски, оказался в приюте «Помоги другу» в Санкт-Петербурге. По словам руководства приюта, малыша им принесли сегодня, 9 февраля. Причина, по которой от него решили отказаться хозяева, проста и в этой простоте даже по-своему жестока - ей стал обыкновенный квартирный вопрос.

- Люди купили с рук щеночка типа хаски, - рассказали «Комсомолке» в приюте. – Своего жилья нет, а с щеночком теперь не могут снимать квартиру. Решили таким образом расстаться с другом.

По словам сотрудников приюта, пес сейчас в жутком стрессе - ему как никогда нужна добрая и любящая семья. Фото: приют «Помоги другу»(www.instagram.com/pomogi_drugu/)

Щенок, по словам собеседников издания, привит, ухожен, имеет паспорт. Но, как и все «отказники», находится сейчас в жутком стрессе – нужно время, чтобы он научился заново доверять людям.

- Очень нужна новая, добрая и надежная семья для несчастного, но доброго и ласкового пёсика, - признаются в приюте. – Мы очень ждем, что кто-то все-таки заберет его к себе.

ИСТОЧНИК KP.RU